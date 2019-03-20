Опрос: более трети российских руководителей конфликтовали с подчиненными

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Конфликты с коллегами по работе случались у 17% россиян, с начальством - у 18%, среди руководителей 35% конфликтовали с подчиненными, сообщили ТАСС в сервисе по поиску работы Superjob по итогам опроса.

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"В рабочем коллективе не всегда удается избежать разногласий: конфликты с сослуживцами случались у 17% россиян, с начальством - у 18%. Руководителей, конфликтовавших с подчиненными, - 35%", - отмечает Superjob.

Опрос проводился с 11 по 14 марта 2019 года среди 5000 сотрудников российских компаний в 608 населенных пунктах по всей территории России среди 500 руководителей в 106 населенных пунктах России.

Согласно результатам опроса, мужчины чаще женщин конфликтуют с коллегами (19% мужчин и 16% женщин соответственно) и с руководством (21% и 14%). Пятая часть начальников (19%) назвали зачинщиками конфликта подчиненных, 9% - себя. Сотрудников, которые считают, что инициатором конфликта был руководитель - 12%. Около 2% признались, что сами начали конфликт с начальством. 10% сотрудников считают коллег инициаторами последнего конфликта на работе, и только 2% назвали инициатором себя.

Большинство россиян (77%) не сталкивалось с конфликтами на работе с коллегами или руководством. Более половины руководителей (59%) также не вступали в конфликты с подчиненными.