На Камчатке снегопады вызвали повышенную опасность схода снежных лавин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 марта. /ТАСС/. Опасность схода лавин со склонов вулканов и сопок возросла на Камчатке из-за принесенных циклоном снегопадов, сообщает в среду Камчатский противолавинный центр.

"По 23 марта включительно лавиноопасно по горным территория Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский и на территории Кроноцкого заповедника", - говорится в сообщении.

Руководителям организаций, выполняющим работы в горах, рекомендовано принять меры лавинной безопасности. К любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам обращен призыв воздержаться от посещения лавиноопасных склонов.

Южные районы Камчатки попали под воздействие циклона, пришедшего со стороны Охотского моря. Здесь отмечаются снегопады, ветер на побережьях усиливается в порывах до 20 м/с. По прогнозу синоптиков, в течение суток атмосферный вихрь будет смещаться к северу полуострова. В четверг снегопады и шквалистый ветер ожидаются в центральных и северных районах Камчатки.

