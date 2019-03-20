В Приморье двум иностранным туристам удалось заснять на камеру самого редкого леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Двое туристов из Индии и Монако проведи две недели в укрытии на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморье, чтобы сфотографировать самую редкую кошку в мире - дальневосточного леопарда. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе парка.

"Специальное укрытие для фотографов, которое называется лабаз, пользуется огромной популярностью, по большей части у иностранцев. Они пытаются снять дальневосточного леопарда на фоне снега, так как это - единственный леопард, живущий в столь холодных условиях. В этот раз повезло двум туристам из Индии и Монако, которые просидели в лабазе около двух недель, но смогли получить серию фотографий леопарда по имени Тайфун в хорошем качестве", - рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, гостям из теплых стран действительно повезло, так как даже такой срок ожидания не гарантирует встречу с редким хищником. Им удалось получить серию качественных снимков леопарда, что является редкостью, несмотря на то, что в холодное время года лабаз используется постоянно. Сейчас очередь на эту услугу расписана уже на два года вперед, а ее стоимость составляет 20,9 тыс. рублей в сутки. Все доходы идут на развитие учреждения, работу по охране дальневосточного леопарда и других редких видов, в том числе на защиту территории от лесных пожаров.

Иностранные гости отметили, что "Земля леопарда" - единственное место в мире, где турист может увидеть дальневосточного хищника в естественной среде обитания. При этом созданные здесь условия позволили сделать процесс наблюдения достаточно комфортным. Оба фотографа изъявили желание в будущем вернуться, чтобы вновь испытать удачу и запечатлеть редких кошек.

"Он вышел к нам, словно из сказки. Я видел леопардов в Индии и Африке, но встреча с дальневосточным подвидом оказалось волшебной. Увидеть такую кошку на фоне снега - невероятно. Прекрасно, что здесь эти животные находятся под защитой от браконьерства и вырубок леса", - передает пресс-служба слова одного из фотоохотников Абхилаша Сикара.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В настоящее время эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Ядро популяции находится под охраной российского национального парка "Земля леопарда". Согласно результатам анализа данных фотомониторинга, в России ранее было зафиксировано 86 взрослых пятнистых хищника и 21 котенок.