Спасатели в Приамурье отправились на помощь заблудившимся из-за сильного снега рыбакам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 марта. /ТАСС/. Спасатели отправились на помощь троим рыбакам, заблудившимся из-за сильного снега в Бурейском районе Амурской области, сообщила в среду пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Сегодня, 20 марта, на помощь к рыбакам выдвинулась группа спасателей", - говорится в сообщении.

Звонок с просьбой о помощи поступил вечером 19 марта оператору службы 112 Бурейского района. Как выяснилось, мужчина вместе с двумя товарищами на автомобиле "Ипсун" выехал на рыбалку в район Бурейского водохранилища. Из-за сильного снега они заблудились. При поступлении звонка Система-112 сразу же автоматически определила точное место нахождения абонента на интерактивной карте региона, сузив тем самым зону поиска для спасателей.

Система-112 устанавливает примерное местоположение владельца носимого устройства - смартфона или кнопочного телефона, - по анализу данных с сотовых вышек. На базе Амурского центра ГЗ и ПБ она заработала в полном объеме на территории области с декабря 2018 года. Ежедневно в круглосуточном режиме работают более 35 операторов во всех муниципалитетах области, включая областной центр.

На сайте правительства Амурской области сообщается, что в 13-и районах области, в том числе в Бурейском, выпал обильный снег. Для обеспечения безопасного проезда по дорогам регионального значения в ночное время суток было задействовано 97 единиц спецтехники. Работы по очистке дорог продолжаются.