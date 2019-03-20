Российские ученые приступили к оценке состояния косаток и белух в бухте Средней в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники профильных российских научных учреждений, перед которыми поставлена задача дать ответы на вопросы о судьбе содержащихся в бухте Средней в Приморье косаток и белух, приступили к оценке их состояния. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель Центра реабилитации морских млекопитающих, на передержке в котором и находятся животные.

11 марта был утвержден состав консилиума ученых, которым предстоит оценить текущее состояние содержащихся в бухте китообразных и подготовить рекомендации по их содержанию и реадаптации. В него вошли представители РАН, Дальневосточного федерального университета, Национального научного центра биологии моря и других научных организаций. Координировать работу должен Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Первое заседание консилиума прошло 12 марта, а позже были сформированы три рабочие группы, которые займутся анализом ситуации.

"На территории работают ученые, академики, собирают данные о животных", - сообщил собеседник агентства. Никаких предварительных выводов он озвучить не смог.

Как уточнили ТАСС в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО), который входит в структуру ВНИРО, первая информация о результатах работы ученых должна поступить в ближайшие дни.

В бухте Средней в центре передержки, который зоозащитники прозвали "китовой тюрьмой", содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Однако три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки, по этому факту полиция ведет проверку. Также возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконной добыче этих животных.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных. Министерство природных ресурсов пообещало разработать дорожную карту по их выпуску. Контрольное управление администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении косаток в Приморье на особой контроль.