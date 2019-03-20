В Якутии создали парламентскую комиссию контроля по противодействию незаконной миграции

ЯКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Комиссия контроля по противодействию незаконной миграции и коррупционным проявлениям в этой сфере создана при парламенте Якутии, сообщил журналистам в среду председатель Государственного Собрания Якутии Петр Гоголев.

"Мы предлагаем создать систему постоянно действующего парламентского контроля по противодействию незаконной миграции и коррупционным проявлениям в этой сфере, реализации мер по гармонизации межнациональных отношений", - сказал Гоголев.

Он уточнил, что за создание такой комиссии депутаты проголосовали единогласно в ходе очереднйо сессии парламента. "Состав комиссии определят в ближайшее время", - уточнил спикер парламента.

Ранее сообщалось, что 17 марта СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору". Обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска гражданин Киргизии арестован, двое подозреваемых задержаны. Преступление вызвало в регионе широкий общественный резонанс.