В Японии начался сезон цветения сакуры

Первые бутоны в нынешнем году, сообщает информационное агентство Kyodo, распустились на контрольных деревьях в парке Нагасаки на острове Кюсю у отделения метеорологического управления, которому официально поручено с начала марта инспектировать вишневые рощи. Начало сезона объявляется, когда на одном из контрольных деревьев появится не менее пяти нежно-розовых цветков сакуры, которая считается символом страны.

В Нагасаки она расцвела на четыре дня раньше обычного, что связано с необычно теплой погодой на основной территории Японии. Столбик термометра поднялся сейчас до отметок, типичных, скорее, для мая. В частности, в Токио в среду температура превысила 19 градусов по шкале Цельсия.

В вишневом саду синтоистского храма Ясукуни в центре японской столицы сейчас дежурят сотрудники национального Метеорологического управления. Принято считать, что в полной мере сезон цветения сакуры начинается только после того, как заветные пять цветков распустятся именно в этом парке. В среду утром их было только два.