В Японии начался сезон цветения сакуры

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Сезон цветения сакуры начался в среду в Японии.
Первые бутоны в нынешнем году, сообщает информационное агентство Kyodo, распустились на контрольных деревьях в парке Нагасаки на острове Кюсю у отделения метеорологического управления, которому официально поручено с начала марта инспектировать вишневые рощи. Начало сезона объявляется, когда на одном из контрольных деревьев появится не менее пяти нежно-розовых цветков сакуры, которая считается символом страны.
В Нагасаки она расцвела на четыре дня раньше обычного, что связано с необычно теплой погодой на основной территории Японии. Столбик термометра поднялся сейчас до отметок, типичных, скорее, для мая. В частности, в Токио в среду температура превысила 19 градусов по шкале Цельсия.
В вишневом саду синтоистского храма Ясукуни в центре японской столицы сейчас дежурят сотрудники национального Метеорологического управления. Принято считать, что в полной мере сезон цветения сакуры начинается только после того, как заветные пять цветков распустятся именно в этом парке. В среду утром их было только два.
В Японии цветок сакуры с пятью лепестками имеет статус неофициального национального герба. Время полного расцвета дальневосточной вишни придется на апрель, когда парки страны будут буквально утопать в море цветов всех оттенков розового. В эту пору туда устремляются толпы местных жителей и туристов, чтобы устраивать пикники под деревьями.
Первое упоминание о сакуре в японской литературе появилось еще в 712 году н.э. Цветение этой разновидности вишни в культуре страны ассоциируется с легким чувством грусти и напоминает о быстротечности красоты. Всего в Японии насчитывается пять основных видов сакуры и еще не менее 200 гибридных сортов. Однако главным считается сорт "сомэиёсино", цветы которого и распустились сейчас в Нагасаки.