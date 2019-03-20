{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными в случае нарушения их прав

В поправках к приказу о Кодексе этики также отмечается, что представители ведомства должны быть вежливыми, внимательными и корректными в обращении с гражданами и должностными лицами

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ хочет обязать своих сотрудников извиняться перед заключенными в случае, если их права и свободы были нарушены. Об этом говорится в поправках к приказу ФСИН о Кодексе этики, размещенных на портале проектов нормативных правовых актов.

"В случае нарушения сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим прав и свобод гражданина (осужденного) сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий приносит извинение добровольно или в соответствии со вступившим в законную силу решением суда", - говорится в документе.

В нем также сказано, что сотрудники ведомства должны быть вежливыми, внимательными и корректными в обращении с гражданами и должностными лицами.

В тексте отмечается, что поправки вносятся в целях приведения Кодекса этики ФСИН в соответствие с федеральным законодательством, а также формирования позитивного облика сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы.

Теги
Россия
Пурим: история и традиции иудейского праздника
С вечера 20 марта до вечера следующего дня евреи отмечают спасение народа от истребления, которое планировал осуществить злодей Аман во время правления персидского царя Ахашвероша
Читать полностью