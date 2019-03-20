Названы самые счастливые страны мира

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития представило ежегодный доклад World Happiness Report 2018 о самых счастливых странах мира.

Авторы исследования традиционно с 2013 года учитывают шесть факторов: ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность жизни, свободу граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Эти показатели оцениваются по десятибалльной шкале, после чего выводится средний для каждой страны балл.

Согласно докладу, самой счастливой страной стала Финляндия со средним баллом 7,63, за ней следуют Норвегия (7,59), Дания (7,55), Исландия (7,49) и Швейцария (7,44). США заняли 18-ю строчку (6,88), Россия расположилась на 59-м месте (5,81), Украина со средним баллом 4,1 потеряла по сравнению с прошлым годом 6 позиций и заняла 138-е место между Суданом и Того. Падение Украины в рейтинге самых счастливых стран мира наблюдается на протяжении последних четырех лет. Так, в 2013 году страна находилась на 87-й строчке исследования ООН.

20 марта, во всем мире отмечается Международный день счастья, который был учрежден резолюцией ГА ООН 28 июня 2012 года.