Сахалинские актеры создали ролик с призывом запретить в России вылов китообразных

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Актеры Сахалинского театрального центра им. Чехова (Чехов-центр) создали и выложили на видеохостинге YouTube социальный видеоролик с призывом к зрителям принять участие в судьбе содержащихся в приморской бухте Средней косаток и белух и подписать петицию за запрет отлова китообразных в России. Об этом ТАСС в среду рассказала директор Чехов-центра Татьяна Корнеева.

В бухте Средней в центре передержки, который зоозащитники прозвали "китовой тюрьмой", содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Однако три белухи пропали, позднее стало известно об исчезновении одной косатки, по этому факту полиция ведет проверку. Также возбуждено уголовное дело о незаконной добыче этих животных.

"Нас эта ситуация тоже не оставила равнодушными, поэтому, когда в Чехов-центр обратилась группа помощи морским животным "Друзья океана" с предложением снять социальный ролик, то мы сразу согласились. Это оммаж (работа в подражание - прим. ТАСС) другого известного ролика, где звезды Голливуда призывают спасти дельфинов в Японии. Наши сахалинские артисты <...> сразу поддержали идею, и все слова, которые они произносили, шли от сердца", - рассказала Корнеева.

Ролик называется "У меня есть друг" и рассказывает о содержащихся в "китовой тюрьме" животных, а также ссылку на петицию на сайте Российской общественной инициативы. Ее к настоящему моменту подписало более 15 тыс. человек из 100 тыс. необходимых для рассмотрения вопроса правительством. В документе предлагается исключить несколько видов дельфинов и косаток из утвержденного Минсельхозом "Перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов", а также изменить соответствующий федеральный закон.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных. Министерство природных ресурсов пообещало разработать дорожную карту по их выпуску. Контрольное управление администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении косаток в Приморье на особой контроль.

11 марта был утвержден состав консилиума ученых, которым предстоит оценить текущее состояние содержащихся в бухте китообразных и подготовить рекомендации по их содержанию и реадаптации. В него вошли представители РАН, Дальневосточного федерального университета, Национального научного центра биологии моря и других научных организаций. Координировать работу должен Всероссийский научно- исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Первое заседание консилиума прошло 12 марта, а позже были сформированы три рабочие группы, которые займутся анализом ситуации.