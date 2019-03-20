Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Как заверяет компания в письме, опубликованном на сайте Росздравнадзора, ситуация не повлияет на обеспечение россиян жизненно важными лекарствами.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области здравоохранения письмо ООО "Такеда Фармасьютикалс" о планируемом прекращении поставок на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов: Амитриптилин Никомед, Метронидазол Никомед, Атенолол Никомед", - говорится в информационном письме службы.

Амитриптилин Никомед является антидепрессантом, Метронидазол Никомед - противомикробный препарат, а Атенолол Никомед применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Все три лекарства входят в перечень ЖНВЛП, цены на которые регулируются государством.

В письме компания Takeda объясняет свое решение глобальным пересмотром продуктового портфеля компании и необходимостью переоснащения производства для выпуска других препаратов. Там подчеркнули, что на территории РФ зарегистрировано значительное количество идентичных лекарственных препаратов, поэтому отзыв препаратов не окажет влияние на обеспечение пациентов ЖНВЛП. Уточняется, что компания планирует отозвать регистрационные удостоверения в январе 2024 года.