Детский омбудсмен назвала недопустимым отсутствие детских стоматологов в районе Забайкалья

ЧИТА, 20 марта. /ТАСС/. Детских стоматологов нет в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, и дети вынуждены ожидать прием у специалиста для взрослых, такая ситуация недопустима, сказала в среду во время рабочей поездки в регион уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В Петровск-Забайкальском [районе] нет ни одного [детского] стоматолога. Это беда, это недопустимо. Дети со страшными болями ждут, когда взрослый стоматолог их осмотрит. Детям еще год назад нужно было провести санацию (комплекс лечебно-профилактических мероприятий по оздоровлению - прим. ТАСС) полости рта, но это не сделано", - сказала Кузнецова на совещании в Чите.

И.о. министра здравоохранения края Александр Мироманов пояснил, что стоматолог для взрослых прошел специализацию и может принимать детей в центральной районной больнице. "Не исполняется, у нас все документы на руках", - ответила на его слова Кузнецова.

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов призвал региональный минздрав разобраться в ситуации.

Петровск-Забайкальский район находится на западе Забайкальского края, граничит с Бурятией. Здесь живут 17,5 тыс. человек.

Детский омбудсмен в среду прибыла с рабочей поездкой в Читу. Накануне она сообщила, что в Забайкалье выявлены многочисленные нарушения в детских домах-интернатах.