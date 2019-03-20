Кузнецова: более 200 млрд рублей нужно для обеспечения жильем сирот в России

ЧИТА, 20 марта. /ТАСС/. Более 200 млрд рублей нужно для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот в стране, темпы строительства не соответствуют темпам роста очереди из числа выпускников детдомов, сообщила в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В целом по стране более 200 млрд рублей нужно для решения этой проблемы. По данным Счетной палаты, темпы строительства жилья [для детей-сирот] не соответствуют темпу роста очереди нуждающихся в жилье выпускников сиротских учреждений, тех, у кого наступило право на это жилье. Более того, наступает проблема "второй очереди" - порядка 600 готовых судебных решений имеется сегодня только по Забайкальскому краю", - сказала Кузнецова после совещания в Чите.

Она добавила, что аппарат детского омбудсмена выступает за передачу полномочий по обеспечению жильем детей-сирот от Минпросвещения России в Минстрой России, потому что "необходима системная программа по обеспечению жильем этой категории населения, которой, к сожалению, пока нет".

Детский омбудсмен в среду прибыла с рабочей поездкой в Читу. 19 марта Кузнецова заявила, что специалисты аппарата уполномоченного выявили многочисленные нарушения в детских домах-интернатах региона. По ее словам, аппарат попросит прокуратуру провести проверку всех таких учреждений в Забайкалье.