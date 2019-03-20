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Число заболевших корью в Крыму выросло до 69

По данным Роспотребнадзора, эпидемическое значение для распространения кори в регионах имели завозные случаи с территории Украины, а также наличие непривитых лиц

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Количество пациентов с корью в Крыму выросло до 69, сообщается на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

15 марта руководитель управления Наталья Пеньковская сообщала о 47 подтвержденных случаях, что превышало показатели всего прошлого года.

"В Республике Крым и г. Севастополе зарегистрировано 69 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью. Эпидемическое значение для распространения кори в регионах имели завозные случаи с Украины, а также наличие непривитых лиц в очагах инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех очагах распространения заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

11 марта Роспотребнадзор поручил с 1 апреля по 1 октября провести в регионах дополнительную вакцинацию против кори для тех, кто своевременно не привился.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Для него характерны симптомы общей интоксикации, лихорадка и экзантема. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. К группе риска относятся непривитые люди. Заболевание опасно осложнениями, среди которых отит, слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит.

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