Власти Башкирии выделили более 500 млн рублей на выплаты семьям при рождении первенца

УФА, 20 марта. /ТАСС/. Порядка 523 млн рублей выделено в Башкирии на выплаты при рождении первого ребенка. Помощь в размере 300 тыс. рублей могут получить семьи, в которых первый ребенок родился до 1 января 2019 года, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по строительству и архитектуре.

"Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение правительства республики о выделении 523 млн рублей на предоставление семьям единовременной социальной выплаты за рождение первого ребенка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Госкомитета ТАСС уточнили, что выплаты, как и прежде, составляют 300 тыс. рублей. Документы для получения финансовой помощи семьи могут подать до июня 2019 года.

Госкомитет Башкирии по строительству и архитектуре с начала действия программы с 2017 года выдал 2764 сертификата, ее участниками стали свыше 7300 молодых семей.