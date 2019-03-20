"Почта России" выпустит открытки к 85-летию Свердловской области с фотографиями ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. "Почта России" совместно с Уральским региональным информационным центром (УРИЦ) ТАСС планирует выпустить к 85-летию Свердловской области почтовые карточки со снимками фотокорреспондентов ТАСС, посвященными природе, культуре и истории региона, сообщает в среду пресс-служба "Почты России".

Отмечается, что первая карточка поступит в отделения почтовой связи в августе 2019 года и будет посвящена уральской металлургии. Выпускать карточки планируется ежеквартально. Они будут выходить ограниченным тиражом.

"Почта России" совместно с УРИЦ ТАСС планирует организовать выпуск художественных почтовых карточек, приуроченных к 85-летию образования Свердловской области. Темами почтовых карточек станут природные, географические, экономические и культурно-исторические особенности региона и достопримечательности. В основу сюжетов открыток лягут фотоматериалы журналистов ТАСС", - говорится в сообщении.

Выставка уникальных снимков, в которых живет история страны Малоизвестные кадры фотографов ТАСС можно посмотреть в выставочном зале "Манеж"

"Данный проект позволит в необычной форме, посредством государственных знаков почтовой оплаты, рассказать о регионе жителям разных территорий нашей страны, и не только. География проекта может быть очень широкой", - приводит пресс-служба слова директора макрорегиона "Урал" "Почты России" Дмитрия Киселева.

Директор РИЦ ТАСС-Урал Мария Картуз напомнила, что летом 2018 года в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге прошел культурно-просветительский проект "Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы". Экспозицию из сотен фотографий за пять недель увидели более 200 тыс. человек, из-за повышенного интереса жителей ее продлили на две недели. Екатеринбург стал первым городом в России, принявшим "Главные кадры" после экспонирования в московском Манеже.

Свердловская область была выделена из Уральской области в 1934 году. Празднование 85-летия образования региона проходит в 2019 году.