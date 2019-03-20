Более 40 победителей кадровых конкурсов Дагестана назначены на должности в органах власти

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Проведение кадровых конкурсов в Дагестане позволило привлечь на управленческие должности молодых и амбициозных профессионалов, сообщил в среду глава региона Владимир Васильев во время послания Народному собранию республики. По словам Васильева, назначения получили 42 человека.

"42 человека назначены, из них двое министрами, <…> и другие должности. Я очень рассчитываю на этих людей. Наша задача создать условия для всех в Республике Дагестан, чтобы работать было не только престижно, но и выгодно", - сказал Васильев.

По его словам, масштабная антикоррупционная кампания в республике и работа по обновлению кадров поставили вопрос о привлечении компетентных специалистов. Проведенный совместно с администрацией президента России конкурс "Мой Дагестан", конкурс по формированию кадрового резерва и открытая политика подбора кадров позволили сформировать кадровый резерв.

Весной 2018 года в республике прошел конкурс в резерв управленческих кадров, из более 1 тыс. претендентов победителями стали 58 человек. Летом 2018 года прошел открытый кадровый конкурс "Мой Дагестан", заявки подали более 11,5 тыс. человек со всей России, победителями стали 54 человека.

Ранее из числа победителей конкурсов в регионе был создан клуб управленцев "Мой Дагестан", участники которого обсуждают проблемы развития республики совместно с руководителями органов государственной власти и местного самоуправления.