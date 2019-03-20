Более 1,2 тыс. жителей Бурятии бесплатно получат оборудование для приема цифрового ТВ

УЛАН-УДЭ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Бурятии окажут помощь более чем 1,2 тыс. жителям в приобретении оборудования для перехода на цифровое телерадиовещание. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсоцзащиты Бурятии.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода. В Бурятии это произойдет 3 июня.

"1222 человека уже получили одобрение на приобретение и установку в ближайшее время спутниковой антенны в размере до 6 тыс. рублей. Люди получают не "живые деньги", а сертификат, по которому им бесплатно поставят спутниковое оборудование", - сообщили в министерстве.

В Бурятии в зоне, где нет приема наземного телевещания, определены три льготные категории граждан, которые могут рассчитывать на помощь в приобретении специального оборудования. Первая категория - это одиноко проживающие граждане пожилого возраста, одинокие супружеские пары пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), независимо от среднедушевого дохода. Две другие категории - это малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Бурятии.

По данным министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, в республике вне зоны охвата наземного телевещания расположены 164 населенных пункта, где проживает свыше 25 тыс. человек. "Здесь для приема телевизионного сигнала со спутника необходимо приобретение оборудования спутникового приема. Определена льготная стоимость оборудования в размере 4,5 тыс. рублей и стоимость установки оборудования в размере 1,5 тыс. рублей", - уточнили в министерстве.

В остальных 458 населенных пунктах региона (97,4% населения) для перехода на цифровое ТВ нужен современный телевизор (с поддержкой формата DVB-T2) или приставка (стоимость от 1 тыс. рублей).