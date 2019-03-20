Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали в Симферополе за неповиновение полиции

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Симферополя 19 марта назначил наказание в виде административного ареста на двое суток Юрию Мешкову, который в 1994 году занимал должность президента Республики Крым. Он признан виновным в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центрального районного суда Симферополя.

"Мешков Юрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного ареста на двое суток", - сообщил собеседник агентства.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. В пресс-службе регионального МВД ТАСС пока не комментируют ситуацию.

Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины конституция Республики Крым была отменена, пост президента - упразднен. В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция Крыма. Республику Крым переименовали в Автономную Республику Крым в составе Украины.