Дагестан сэкономил 1,7 млрд рублей за счет упорядочивание системы признания инвалидности

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Наведение порядка в системе медико-социальной экспертизы (МСЭ) позволило Дагестану сохранить в бюджете 1,7 млрд рублей, сообщил в среду глава региона Владимир Васильев во время послания парламенту республики.

В начале 2018 года после проверок правоохранительных органов были задержаны несколько чиновников и сотрудников госслужб в Дагестане, в том числе и в системе МСЭ. Правоохранители обнаружили множество коррупционных нарушений - бюро медико-социальной экспертизы республики незаконно признало инвалидами более 300 человек, ущерб Пенсионному фонду России составил около 24 млн рублей.

"Приняты меры по наведению порядка в системе медико-социальной экспертизы. Выявленные факты признания инвалидами лиц, не имеющих на то медицинских показаний, позволили сохранить 1 млрд 700 млн рублей", - сказал Васильев.

В конце мая в отношении главы МСЭ Дагестана Магомеда Махачева и нескольких его подчиненных были возбуждены уголовные дела. В доме Махачева провели обыск, сам чиновник скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. Позднее были задержаны три его заместителя и ряд сотрудников бюро, сам Махачев был задержан в начале августа. Кроме того, 24 июля в рамках дела, возбужденного в отношении Магомеда Махачева, был задержан его родной брат Ашик Махачев.