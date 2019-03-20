В Дагестане в 2019 году запустят аналог проекта "Земский учитель"

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Проект по поддержке работающих в селах педагогов, аналогичный предложенному президентом России проекту "Земский учитель", будет запущен в Дагестане в 2019 году. Об этом сообщил глава Дагестана Владимир Васильев в послании Народному собранию республики.

"Обеспечение образовательного процесса невозможно без высококвалифицированных педагогических кадров, особенно ощущается нехватка учителей в селах. Нами разработан и в 2019 году проект, в рамках которого предусматриваются меры материальной и социальной поддержки педагогических работников, выезжающих в образовательные организации, расположенные в сельской местности, с 1 сентября 2019 года", - сказал Васильев.

Он отметил, что в прошлом году было построено 20 дошкольных учреждений, в 2019 году запланировано строительство 52 детских садов. На эти цели привлечено 4 млрд рублей из федерального бюджета, однако, как подчеркнул он, власти республики готовы оказать максимальную поддержку предпринимателям, которые готовы вести строительство на основе государственно-частного партнерства.

"С этого года мы приступаем к строительству 33 школ на 11047 ученических мест. На эти цели из федерального бюджета выделено 3,9 млрд рублей. <…> В 2019 году мы выделили 300 млн рублей на 150 школ", - добавил Васильев.

В прошлом году было закуплено 140 школьных автобусов, в этом году будут приобретены за счет республиканского еще 95 автобусов. "Но 168 автобусов еще надо, они старые", - отметил глава республики.