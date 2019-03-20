"Росэлектроника" разработала систему противодействия гражданским дронам

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал новый автоматизированный комплекс противодействия гражданским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Ростеха.

"Новая разработка не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах, городских условиях, а также на территориях высокотехнологичных объектов. В компании уже приступили к испытаниям образцов системы", - говорится в сообщении.

Система, получившая название "Атака-DBS", блокирует каналы связи и спутниковой навигации беспилотников. Под действием комплекса дрон теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку. Время реакции системы составляет 0,1 секунды.

"Атака-DBS" обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется беспилотниками общегражданского применения. Такого рода дроны могут использоваться для несанкционированного видеонаблюдения, транспортировки или сброса компактных грузов. Комплекс сам оповещает заинтересованных лиц об инциденте посредством СМС или электронного сообщения.

"Развитие беспилотных летательных аппаратов привело к тому, что дроны стали активно использоваться не только в военных целях, но и в гражданских, например для промышленного шпионажа или слежки. За счет модульности разработанная нами система позволит обеспечивать бесполетную зону для несанкционированных дронов над строго определенной территорией. При этом, она [новая система] не будет мешать собственным беспилотникам, за счет чего новым изделием уже заинтересовались компании топливно- энергетического комплекса, активно использующие БПЛА для мониторинга", - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба госкорпорации.

Основой нового комплекса, разработанного АО "НПП "Алмаз" (входит в холдинг "Росэлектроника"), являются модули радиочастотного обнаружения и подавления беспилотников. Каждое устройство обеспечивает подавление на расстоянии до 1 км. Необходимое количество модулей и места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта, говорится в сообщении.