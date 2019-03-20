"Гринпис" заявил, что количество мусора в России выросло с 2000 года на 80%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Количество производимого мусора в расчете на каждого жителя России в год увеличилось с 2000 года на 80%. Об этом сообщил в среду координатор проекта "Ноль отходов" "Гринпис России Александр Иванников на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, посвященном предотвращению образования отходов.

"Если в 2000 году на одного человека в РФ приходилось порядка 220 кг отходов, то к сегодняшнему дню этот показатель вырос до 400 кг на человека в год. Мы получаем 80-процентный рост количества отходов", - сказал он.

Иванников отметил, что, по данным Росприроднадзора, негативную динамику в росте количества отходов обуславливает увеличение объемов выбрасываемой упаковки. Кроме того, по данным Минпромторга, до 30% твердых коммунальных отходов содержит пищевую фракцию.