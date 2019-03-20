Вышинский сообщил Москальковой, что чувствует себя нормально

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова смогла через стекло в зале суда в Киеве переговорить с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским перед заседанием по рассмотрению жалобы его адвокатов о незаконности задержания журналиста. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Вышинский сказал омбудсмену, что чувствует себя нормально. Отметил, что читает в СИЗО, занимается английским.

Через несколько минут Москалькова еще раз подошла к Вышинскому передать слова от родственников. Сказала, что они с нетерпением ждут встречи с ним.

"Все наше журналистское сообщество, все за вас переживают и поддерживают близких", - отметила она.

Российский омбудсмен прибыла в среду ночью в Киев, чтобы присутствовать на заседании суда по делу Вышинского и удостовериться в состоянии его здоровья. Она также планирует проверить условия содержания Вышинского в киевском СИЗО, в камере у которого, по информации адвоката, отсутствует электричество и постельные принадлежности. Ранее Москалькова направила обращение украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой обеспечить Вышинскому условия содержания в Лукьяновском СИЗО в соответствии с международными стандартами. Омбудсмен особо подчеркнула, что под арестом находится журналист, и напомнила, что "Хельсинский заключительный акт в статье 10 о защите прав и основных свобод говорит о необходимости защищать профессиональную деятельность журналистов".