Власти Петербурга продлили аренду офиса правозащитному обществу "Мемориал"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга продлили правозащитному обществу "Мемориал" аренду помещений в центре города на Разъезжей улице, которые организация занимала с 1997 года, сообщил в докладе на заседании Законодательного собрания в среду уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, добавив, что соответствующее распоряжение было подписано 11 марта.

"Я рад сообщить, что наконец благополучно завершается тянувшаяся с лета прошлого года история с попыткой выселения петербургского "Мемориала" из помещения на Разъезжей, 9. <…> 11 марта подписано распоряжение КИО (комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга - прим. ТАСС) о заключении договора аренды на новый десятилетний срок. Петербургский "Мемориал" сможет продолжить свою работу", - сказал Шишлов.

В конце февраля о том, что петербургский офис "Мемориала" не будут выселять из здания на Разъезжей улице, сообщил врио губернатора города Александр Беглов на встрече с представителями некоммерческих организаций.

В мае 2018 года городская комиссия по распоряжению имуществом отказала в продлении договора аренды правозащитникам в помещении в доме № 9 на Разъезжей улице. Обществу нужно было покинуть здание в январе 2019 года, но оно оставалось в нем из-за процедуры подготовки документов. Правозащитники заявляли, что причина решения властей не ясна, так как никаких нарушений с их стороны, в том числе по уплате различных расходов, связанных с содержанием помещения, не было.

"Мемориал" - историко-просветительское и правозащитное общество, которое занимается исследованием политических репрессий в СССР. Общество основано в 1987 году. Согласно реестру Минюста РФ, общество внесено в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.