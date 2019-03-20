{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

"Гринпис" предлагает торговым сетям создать план отказа от одноразовой упаковки

Координатор проекта "Ноль отходов" отметил, что переход на бумажную или биоразлагаемую одноразовую упаковку не решит проблему увеличения количества мусора

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. "Гринпис России" рекомендует торговым сетям разработать план поэтапного отказа от одноразовой и трудноперерабатываемой упаковки.

На эту тему

Об этом заявил в среду координатор проекта "Ноль отходов" "Гринпис России" Александр Иванников на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, посвященном предотвращению образования отходов.

"Хотелось бы дать рекомендации в адрес объектов розничной торговли приступить к разработке дорожной карты по поэтапному выводу из оборота трудноперерабатываемых товаров, тары, упаковки", - сказал он.

По словам Иванникова, мировой опыт и исследования "Гринпис" показывают, что роль торговых сетей в образовании отходов очень важна. "Люди каждый день ходят в супермаркеты и сталкиваются с огромным количеством лишней упаковки", - отметил он.

Процесс отказа от одноразовой тары и вывод из обращения одноразовых товаров должен быть постепенным, подчеркнул представитель "Гринпис России". Он предложил создать перечень товаров, тары и упаковки, которые являются одноразовыми, трудно перерабатываются. "Здесь речь идет о композитных материалах, немаркированных, которые надо поэтапно выводить из оборота на территории РФ", - пояснил эксперт.

Иванников заметил, что бытует заблуждение, что биоразлагаемая или бумажная упаковка является более предпочтительным и экологичным вариантом, но это не так. Такая упаковка все равно отправится на мусорные полигоны и увеличит количество мусора. "Замена одного одноразового на другое одноразовое зачастую не имеет смысл", - сказал он.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
Власти Петербурга объяснили причину сильного запаха на юге города
Как сообщили в администрации Фрунзенского района, сильный запах возник из-за того, что произошел несанкционированный слив газонефтепродуктов в канализацию
Читать полностью