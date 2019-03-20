"Гринпис" предлагает торговым сетям создать план отказа от одноразовой упаковки

Об этом заявил в среду координатор проекта "Ноль отходов" "Гринпис России" Александр Иванников на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, посвященном предотвращению образования отходов.

"Хотелось бы дать рекомендации в адрес объектов розничной торговли приступить к разработке дорожной карты по поэтапному выводу из оборота трудноперерабатываемых товаров, тары, упаковки", - сказал он.

По словам Иванникова, мировой опыт и исследования "Гринпис" показывают, что роль торговых сетей в образовании отходов очень важна. "Люди каждый день ходят в супермаркеты и сталкиваются с огромным количеством лишней упаковки", - отметил он.

Процесс отказа от одноразовой тары и вывод из обращения одноразовых товаров должен быть постепенным, подчеркнул представитель "Гринпис России". Он предложил создать перечень товаров, тары и упаковки, которые являются одноразовыми, трудно перерабатываются. "Здесь речь идет о композитных материалах, немаркированных, которые надо поэтапно выводить из оборота на территории РФ", - пояснил эксперт.

Иванников заметил, что бытует заблуждение, что биоразлагаемая или бумажная упаковка является более предпочтительным и экологичным вариантом, но это не так. Такая упаковка все равно отправится на мусорные полигоны и увеличит количество мусора. "Замена одного одноразового на другое одноразовое зачастую не имеет смысл", - сказал он.