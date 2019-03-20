Выборы нового главы Калмыкии пройдут в сентябре 2019 года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Нового главу республики Калмыкия выберут в сентябре этого года, сообщили ТАСС в среду в республиканском избиркоме.

В среду глава Калмыкии Алексей Орлов подал в отставку после восьми лет руководства республикой. Президент России Владимир Путин принял отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова.

"Выборы главы пройдут в сентябре этого года, как и положено по законодательству", - сказал собеседник агентства.

Орлов возглавил Калмыкию в октябре 2010 года, сменив на этом посту Кирсана Илюмжинова. До этого Орлов был первым заместителем председателя правительства республики и постоянным представителем республики при президенте РФ. 6 мая 2014 года Путин принял досрочную отставку Орлова и назначил его временно исполняющим обязанности главы Калмыкии, в сентябре 2014 года Орлов победил на досрочных выборах губернатора, набрав 82,8% голосов. Срок полномочий Орлова должен был завершиться в 2019 году.

38-летний Хасиков детство провел в Калмыкии, окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы РФ. Бату Хасиков - известный спортсмен и общественный деятель, обладатель многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств. Работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.