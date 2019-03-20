Патриарх Кирилл сообщил о кризисе семейных ценностей в жизни некоторых священников

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Кризис семейных ценностей коснулся жизни духовенства, динамика сохранения священнических семей за последние 10-20 лет изменилась в худшую сторону. Об этом сообщил в среду на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Кризис семейных ценностей, который поразил современное общество, коснулся и жизни духовенства <...> Совершенно очевидно, что существуют кризисные отношения в некоторых семьях духовенства. Я как правящий архиерей города Москвы получаю соответствующую информацию. Это не тревожная пока информация, но если сравнить с тем, что было 10-20 лет тому назад, то, конечно, мы видим некоторую динамику, которая является отрицательной с точки зрения сохранения семей священнических, атмосферы, которая в этих семьях", - сказал предстоятель Русской церкви.

Он отметил, что для церкви крайне важно вести обучение будущих священников таким образом, "чтобы они выходили из семинарии хотя бы теоретически готовыми к тому, как нужно строить семейные отношения". Патриарх призвал архиереев РПЦ к тому, чтобы семейная жизнь и проблемы священнослужителей были в центре их внимания.

"Архиерей не должен вмешиваться в жизнь священнослужителя, но он должен быть добрым отцом, советчиком, который должен прийти на помощь, когда жизнь семейная подвергается испытанию. К сожалению, не всегда так бывает, и, имея контакт с духовенством, архиереи не всегда знают, что происходит в семьях священнослужителей", - сказал он.

Высший церковный совет (ВЦС) Русской православной церкви был учрежден в 2011 году, когда Архиерейский собор РПЦ постановил придать совещаниям глав синодальных учреждений формальный статус и именовать их Высшим церковным советом. Согласно положению о ВЦС, он является "исполнительным органом Русской православной церкви, действующим при Патриархе Московском и всея Руси".