Минобрнауки рекомендовало вузам использовать в обучении "Православную энциклопедию"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ рекомендовало подведомственным вузам использовать "Православную энциклопедию" для обучения студентов по направлениям "История и археология", "Философия, этика и религиоведение" и "Теология". Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

"В соответствии с полученными положительными заключениями федеральных учебно-методических объединений (ФУМО) в системе высшего образования по направлениям "История и археология", "Философия, этика и религиоведение" и "Теология" Минобрнауки РФ направило в подведомственные вузы письмо, содержащее информацию о рекомендациях использования "Православной энциклопедии" в учебном процессе перечисленных ФУМО направлений образования", - цитирует пресс-служба слова главы Минобрнауки Михаила Котюкова.

Отмечается также, что ведомство проработало вопрос о возможности комплектования библиотек подведомственных образовательных организаций высшего образования томами "Православной энциклопедии".

Во вторник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о включении в наблюдательный совет по изданию "Православной энциклопедии" Котюкова и президента РАН Александра Сергеева. Издание энциклопедии проводится специально созданным для этого Церковно-научным центром Русской православной церкви "Православная энциклопедия".

"Православная энциклопедия" - специализированное справочное издание, в котором основное внимание уделяется истории Русской православной церкви и современному состоянию вселенского православия. Также она знакомит читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими религиями, с явлениями науки, культуры, философии, искусства, политики, так или иначе связанными с религией. Особое внимание энциклопедия уделяет церковной жизни в XX веке.