Более 90% крымчан считают межнациональную обстановку в регионе благоприятной

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Более 90% жителей Республики Крым считают благоприятной межнациональную и межконфессиональную обстановку в регионе. Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, на котором обсуждают итоги развития Крыма за последние пять лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня, по всем социологическим опросам, уровень межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Крым характеризуется как положительный более 90% граждан", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что серьезную роль сыграло решение президента РФ о реабилитации тех, кто был депортирован из республики по национальному признаку.

"Основой успешного социально-экономического развития Республики Крым, я уверен, является мир и межнациональное согласие", - подчеркнул Овсянников.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12%). Крымско-татарский язык наряду с русским и украинским в регионе признан государственным.