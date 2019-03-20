В ГД внесли законопроект о приеме детей без очереди в школы, где учатся их братья и сестры

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий зачислять в первоочередном порядке детей из многодетных семей в те же школы, где обучаются их старшие братья и сестры, а детей учителей - в школы, где преподают их родители. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предлагается установить, чтобы младшие дети в семьях с тремя и более детьми имели первоочередное право быть принятыми на обучение по образовательным программам начального общего образования в образовательные организации, в которых обучаются их старшие братья и сестры", - говорится в пояснительной записке к документу. В случае, если старшие дети учатся в разных школах, родители должны будут подать заявление о зачислении младшего ребенка в одну из них на выбор.

Кроме того, депутаты от ЛДПР предлагают "предоставить детям педагогических работников первоочередное право быть принятыми на обучение по образовательным программам начального общего образования в организации, в которых работают их родители".

Чтобы предотвратить злоупотребление предлагаемыми льготами, законопроектом предлагается распространить такие преимущества только на случаи приема детей в первый класс, исключив перевод уже зачисленных в школы учеников между образовательными учреждениями.