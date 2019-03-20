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Госдума уточняет порядок взаимодействия госорганов во время чрезвычайных ситуаций

Поправки касаются в том числе того, кому отводится координирующая роль в случае возникновения ЧС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий порядок взаимодействия органов власти в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Согласно действующим нормам, в случае возникновения ЧС координирующая роль отводится специально созданным комиссиям, которые занимаются согласованием действий федеральных и местных органов власти. Данную статью закона о защите населения от природных и техногенных катастроф предлагается существенно переписать, уточнив, что на федеральном и межрегиональном уровне координацию осуществляет правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На уровне регионов и муниципалитетов - региональные и муниципальные комиссии.

Согласно законопроекту, правительственной комиссией должен руководить глава МЧС. Комиссии в регионах возглавят руководители этих субъектов РФ, а в муниципальных образованиях - главы местных администраций.

В законопроекте также указано, что на федеральном уровне повседневным управлением единой государственной системой предупреждения и ликвидации ЧС занимается Национальный центр управления в кризисных ситуациях. В текущей редакции закона это четко не прописано. На уровне субъектов РФ эта работа возложена на региональные центры управления, а на муниципальном - на единые дежурно-диспетчерские службы.

Как отметил на заседании Госдумы статс-секретарь - замглавы МЧС Алексей Серко, данным законопроектом "усиливается ответственность за принятие решений" должностных лиц на всех уровнях.

Кроме того, органы госвласти субъектов РФ смогут оказывать материальную помощь гражданам, пострадавшим в ЧС федерального или межрегионального характера, при этом расходы будут компенсированы регионам из федерального бюджета.

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