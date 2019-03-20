Прокуратура требует изъять в доход государства машину экс-начальника отдела ГИБДД Башкирии

УФА, 20 марта. /ТАСС/. Прокуратура Аургазинского района Башкирии в судебном порядке требует обратить в доход государства автомобиль бывшего начальника районного отдела ГИБДД, приобретенный им на неподтвержденные доходы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства.

"Прокуратура района направила в суд исковое заявление об обращении имущества в доход Российской Федерации. В настоящее время на автомобиль наложен арест", - говорится в сообщении.

Прокурорская проверка выявила, что в 2017 году сотрудник МВД приобрел в автосалоне Toyota Land cruiser Prado стоимостью около 3 млн рублей на неустановленные доходы. Для сокрытия этого факта он продал внедорожник своей матери-пенсионерке, которая перепродала иномарку третьему лицу, а затем снова выкупила за 1 млн рублей. После экс-полицейский указал транспортное средство в своих доходах как полученное в дар от матери, уточнили в прокуратуре. Полицейский был уволен из МВД в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, добавили в надзорном ведомстве.