Проект "Мечтай со мной" исполнил мечту мальчика, победившего рак

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Волонтеры благотворительного проекта "Мечтай со мной" реализовали мечту перенесшего онкозаболевание мальчика из Орловской области Никиты Усикова увидеть ночную Москву с высоты Останкинской башни. Об этом сообщили в среду в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", которая является платформой 15 проектов, в том числе "Мечтай со мной".

Отмечается, что Никита отправился в Москву вместе с мамой, где он сначала посетил парк "Зарядье", а затем отправился на Останкинскую башню, где освоил специальный стенд, на котором с помощью переключателей можно посмотреть составные части и материалы конструкции башни.

"Кульминацией приключения стал подъем на сверхскоростном лифте на смотровую площадку, где Никита смог не только бесстрашно пройтись над городом на высоте более 300 метров по прозрачному стеклянному бронированному полу, но и разглядеть вместе с мамой почти все достопримечательности Москвы на круговой панораме", - говорится в сообщении.

Проект "Мечтай со мной" реализует желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями. Волонтеры не дарят подарки, они организуют события, которые оставят положительные эмоции и воспоминания. Заявки на участие волонтеры принимают в медицинских заведениях и социальных учреждениях, а также их можно подать на официальном сайте организации.

АНО "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Основными целями организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.