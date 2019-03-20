Глава Дагестана поручил создать информационный портал для контроля за земельным фондом

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев поручил создать информационный портал по земельному фонду Дагестана для борьбы с недобросовестными арендаторами. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания Народному собранию республики.

"Нам необходимо обеспечить разработку открытого информационного портала по земельному фонду Республики Дагестан, чтобы все видели, каждый мог проверить свой участок, границы, принадлежность. <...> Поручаю правительству республики обеспечить создание этого портала с открытой отчетностью всех арендаторов и землепользователей, что будет дополнительным инструментом общественного контроля и позволит начать системную работу по прекращению договоров с недобросовестными арендаторами", - сказал Васильев.

По его словам, в регионе необходимо провести государственную кадастровую оценку объектов капитального строительства, земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, речь идет о 1,6 млн объектах.

"Нам предстоит это сделать за девять месяцев, если не сделаем, то мы на три года вперед налоговую базу уже не обеспечим", - отметил глава республики.