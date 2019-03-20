Омбудсмен: отсутствие контроля за бизнесменом Пшеничным в СИЗО способствовало его смерти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Отсутствие надлежащего контроля со стороны сотрудников СИЗО Петербург стало одним из факторов, косвенно приведших к гибели бизнесмена Валерия Пшеничного. Такое мнение высказал уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, выступавший в среду с докладом в городском Законодательном собрании.

"В 2018 году широкий общественный резонанс получила информация о гибели в следственном изоляторе предпринимателя Пшеничного. <…> Среди факторов, косвенно способствовавших гибели Пшеничного, - отсутствие надлежащего контроля со стороны персонала СИЗО за его поведением и видеофиксации происходившего в камере", - сказал Шишлов.

В этой связи он отметил, что "Европейский суд по правам человека в своих решениях указывал, что представители публичной власти, в том числе правоохранительных органов, несут ответственность за лиц, находящихся под их полным контролем, в частности, в служебных помещениях таких органов".

В мае прошлого года следователи установили, что бизнесмен Валерий Пшеничный покончил с собой.

Топ-менеджера АО "Новит Про" Пшеничного, арестованного по обвинению в мошенничестве при исполнении госзаказа Минобороны, в феврале 2018 года обнаружили мертвым в четырехместной камере в СИЗО-4 на улице Академика Лебедева в Петербурге. Следователи возбудили дело по статье "доведение до самоубийства". Начальник УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко заявлял, что обладает доказательствами непричастности сотрудников изолятора и подследственных к смерти предпринимателя.

"Новая газета" со ссылкой на судмедэкспертов писала о том, что Пшеничный погиб не от неоказания ему медицинской помощи и не от суицида, а был убит. Адвокат бизнесмена рассказал ТАСС, что проведенная экспертиза не ответила на вопрос о причинах смерти бизнесмена - убийство или самоубийство. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился в прокуратуру по поводу выяснения обстоятельств смерти Пшеничного.

Дело Пшеничного

Под стражу в СИЗО-4 Валерий Пшеничный попал в рамках уголовного дела о мошенничестве при выполнении госзаказа. Следователи пришли к выводу, что заместитель главного инженера "Адмиралтейских верфей" Глеб Емельченков вместе с Пшеничным и иными лицами необоснованно завысили стоимость заключенного с Минобороны РФ в 2013 году госконтракта по разработке 3D-модели корпуса подводной лодки проекта 636.3 и похитили 100 млн рублей.

Оба фигуранта свою вину не признали. Ранее в рамках дела также задержали еще одного топ-менеджера "Новит Про" Андрея Петрова, который заключил досудебное соглашение и дал показания против Емельченкова и Пшеничного. Адвокат Пшеничного сообщил ТАСС, что уголовное дело о хищениях возбудили по заявлению самого Пшеничного, в рамках которого Петрова задержали и сначала заключили под стражу, но позже его выпустили под домашний арест, так как он начал сотрудничать со следствием.