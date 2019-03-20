Реализация мер по предупреждению природных ЧС на Кавказе оценивается в 30 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Стоимость мероприятий по предупреждению ЧС природного характера на Северном Кавказе оценивается в 30 млрд рублей. На данный момент выделено 500 млн рублей на разработку проектно-сметной документации к соответствующей подпрограмме госпрограмме развития округа. Об этом сообщил на совещании во Владикавказе министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"На 2019 год в госпрограмме также заложены средства на решение важной проблемы, о которой я сказал, - это защита объектов капитального строительства от ЧС природного характера. В 2019 году на эти цели выделено 500 млн рублей, планируется проведение берегоукрепительных работ, строительство селезащитных сооружений и защитных дамб. Мы предварительно с вами, уважаемые коллеги, посчитали, сколько нужно, какой объем средств необходим на эту масштабную работу - получилось более 30 млрд рублей. Вопрос мы поставили перед правительством", - сказал он.

В конце 2018 года на встрече с журналистами Чеботарев сообщал о том, что реализация мероприятий подпрограммы, в том числе переселения жителей лавиноопасных районов, оценивается в 86 млрд рублей.

В августе 2018 года в Тырныаузе и в сентябре 2017 года в Приэльбрусье несколько раз сошли сели. В сентябре жертвами стихии стали три человека, в курортном районе на Эльбрусе люди остались без газоснабжения, а единственная ведущая к Эльбрусу автодорога была разрушена в нескольких местах. В результате сильных дождей в июле 2018 года произошел вынос грязевой массы на участок федеральной автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау в районе Поляны Нарзанов в Эльбрусском районе. Неделей ранее произошло подтопление участков той же дороги, в результате чего было прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района.