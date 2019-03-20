Препараты на основе амиодарона появятся в аптеках России до конца марта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Препараты для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества амиодарон появятся в российских аптеках до конца марта. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Росздравнадзора.

В середине марта издание РБК сообщило о дефиците в российских аптеках амиодарона, который поставляется французской компанией Sanofi. Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева сообщала ТАСС, что амиодарон, включенный в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, исчез из российских аптек до апреля 2019 года.

Согласно сообщению ведомства, производитель оригинального препарата "Кордарон", "Санофи-Россия", проинформировал Росздравнадзор о ввозе в Россию 68 тыс. упаковок препарата в форме таблеток, партия поступит в обращение после 25 марта.

"Всего в течение марта предполагается ввоз и выпуск в гражданский оборот около 80 тыс. упаковок препарата", - отмечает Росздравнадзор.

Российская компания "Органика" до 1 апреля 2019 года выпустит в обращение еще 125,2 тыс. упаковок амиодарона в таблетках, 183 тыс. упаковок уже было выпущено в течение 2019 года. Компания "Эллара" выпустит в обращение 55 тыс. упаковок амиодарона в форме концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения в начале апреля. Всего до конца года компания рассчитывает выпустить 150 тыс. упаковок лекарства. Борисовский завод медицинских препаратов, в свою очередь, проинформировал Росздравнадзор о том, что "в связи с удорожанием субстанции на некоторое время было приостановлено производство (препарата в таблетках и растворе для инъекций), но в ближайшее время оно будет возобновлено".

В Росздравнадзоре указали, что период с 1 января по 15 марта 2019 года в обороте находилось более 2,92 млн упаковок таблеток амиодарона, 681,01 тыс. упаковок растворов для инъекций и 459,682 тыс. упаковок концентрата для инфузий. "До настоящего времени сведения о приостановке производства или прекращении ввоза лекарственных препаратов амиодарона в Росздравнадзор не поступали", - подчеркнули в ведомстве.