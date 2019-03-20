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Полицейские задержали пассажиров, устроивших дебош при посадке на борт самолета в Сочи

Двое правонарушителей доставлены в полицию

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Двое мужчин устроили дебош при посадке на борт самолета Сочи - Москва и были задержаны в аэропорту. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи от диспетчера службы авиационной безопасности поступила информация о том, что во время посадки на борт самолета сообщением Сочи - Москва два пассажира нарушают общественный порядок, используют нецензурную лексику в адрес других граждан и экипажа", - сказала Волк. После этого командир воздушного судна принял решение об отстранении их от полета.

"Правонарушители были доставлены в полицию, где в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ - "Мелкое хулиганство", - заключила представитель МВД.

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