Аксенов заявил о росте числа воспользовавшихся высокотехнологичной медпомощью в Крыму

МОСКВА, 20 марта./ТАСС/, Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о росте числа пациентов, воспользовавшихся высокотехнологичной медицинской помощью в республике благодаря мерам государственной поддержки.

"Если в 2014 году высокотехнологичная помощь в Крыму оказывалась 800 пациентам, то в прошлом году их число составило уже 12 тыс. человек", - сообщил он в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в среду, на котором обсуждают итоги развития Крыма за последние пять лет.

По словам Аксенова, в рамках государственных программ в развитие системы здравоохранения в регионе вложено из федерального и республиканского бюджета с 2014 по 2018 годы, более 9 млрд рублей. За пять лет закуплено более 5, 8 тыс. единиц оборудования, построено 62 новых фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории, частичным ремонтом охвачено 53 учреждения здравоохранения из 85.

"Показателем работы является снижение <...> смертности населения на 7,5% по сравнению с 2013 годом, а <...> детской смертности - на 40% и в общем увеличение продолжительности жизни в среднем на два года", - сказал Аксенов. Он также напомнил, что до конца года в Симферополе в рамках Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма будет введен в эксплуатацию 12-этажный больничный комплекс на 734 койко-места, оснащенный самым современным оборудованием.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. В рамках действующей ФЦП создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и строительство трассы "Таврида".