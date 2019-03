Исследование: качество образования по информатике в вузах России уступает американскому

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Система российского высшего образования в области компьютерных наук находится на одном уровне с Индией и Китаем, но в тоже время все три страны уступают США. Такие данные следуют из опубликованных в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (основан Национальной академией наук США) результатов исследования международной группы ученых, в которую вошли представители Института образования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Исследователи обнаружили, что американские старшекурсники опережают [по компьютерным наукам] студентов выпускных курсов Китая, Индии и России, в то время как между этими тремя странами нет значимых различий. "Средний" студент в США получил более высокие оценки, чем 80% респондентов, прошедших тестирование в Китае, Индии и России. При этом разница в баллах среди студентов в Китае, Индии и России не была статистически значимой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также отдельно были рассмотрены уровни подготовки студентов ведущих высших учебных заведений в каждой стране. Результаты среднестатистического американского студента выше результатов 80% учащихся элитных вузов в трех других странах. Кроме того, мужчины демонстрировали более высокие результаты, чем женщины во всех рассматриваемых странах. Однако уровень подготовки американских студенток оказался выше, чем у сверстников обоих полов из России, Индии и Китая.

Сравнительное исследование качества высшего образования между Россией, США, Индией и Китаем проведено в 2016 году. В каждой стране была сформирована репрезентативная выборка, включающая студентов старших курсов из различных университетов, в том числе занимающих лидирующие позиции в национальных и международных рейтингах. В США в исследовании приняли участие студенты 229 университетов, в Китае в выборку попали учащиеся из 36 вузов, в России - из 34, а в Индии - 15 высших учебных заведений.

Во всех странах студенты проходили стандартизированный двухчасовой тест по компьютерным наукам. Он оценивал, насколько хорошо учащиеся понимают различные концепции и обладают знаниями дискретных структур, алгоритмов, программирования, программной инженерии, информационного менеджмента.