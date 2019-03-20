Экспедиция сотрудников прокуратуры приступила к работе на перевале Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Работники прокуратуры Свердловской области приехали на перевал Дятлова, который находится в 170 км от города Ивделя, для проведения следственных мероприятий. Об этом сообщила в среду ТАСС первый замглавы Ивдельского городского округа Татьяна Браун.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова спустя 60 лет после загадочной смерти девяти туристов. Приоритетными версиями гибели надзорное ведомство считает ураган, лавину или сход снежных плит. Прокурорами было запланировано проведение во время экспедиции девяти экспертиз, одна из которых поможет установить, возможно ли было покинуть палатку, разрезав ее ножом.

"Да, прокуроры работают на перевале. К нам не поступало никаких сообщений с просьбами о помощи в работе. Погодные условия хорошие. Насколько я обладаю информацией, прокуроры работают на территории нашего городского округа вчера-сегодня", - сказала она.

Погода в Ивдельском городском округе, на территории которого находится гора Отортен, малооблачная. Температура днем достигает плюс 10 градусов.

О группе Дятлова

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять туристов - лыжников турклуба Уральского политехнического института (ныне Уральский федеральный университет) - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей манси, ссора между туристами.