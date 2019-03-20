Google выпустил первый дудл на основе искусственного интеллекта

ТАСС, 21 марта. Компания Google в четверг разместила на стартовой странице своего поисковика интерактивный дудл (логотип, стилизованный в честь какого-либо праздника или события), посвященный дню рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха. Это первый дудл, созданный на основе искусственного интеллекта.

"Дудл позволит пользователям почувствовать себя композиторами и создать мелодию с помощью технологий машинного обучения. Искусственный интеллект в один клик превратит набор нот в настоящее произведение в музыкальном стиле Баха", - говорится в сообщении компании.

Для обучения программы разработчики использовали хоралы композитора с отсутствующими нотами и просили искусственный интеллект восстановить их.

Отмечается, что пользователи смогут создавать музыкальные произведения и делиться ими в соцсетях на протяжении двух дней (21 и 22 марта).