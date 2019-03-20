Финалист "Лидеров России" стал замглавы департамента по делам малых народов Севера в ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Один из трех финалистов конкурса "Лидеры России" от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Роман Пикун стал первым заместителем директора регионального департамента по делам коренных малочисленных народов Севера. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщила пресс-служба главы региона.

"Роман Пикун стал первым заместителем директора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа. Распоряжение об этом губернатор региона Дмитрий Артюхов подписал сегодня, 20 марта. Роман Пикун показал свои управленческие качества, став одним из трех финалистов от Ямала в конкурсе "Лидеры России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пикуну 47 лет, из них 25 он проработал в органах власти Ямала. "Среди значимых направлений работы Романа Пикуна в сфере национальной политики - активная работа с общественными организациями коренных народов. В частности, социальная, законодательная и грантовая поддержка инициатив КМНС. При участии Романа Пикуна разработана и реализована стратегия государственной национальной политики Ямала до 2025 года, а также "Народная программа" для коренных народов Севера", - добавили в пресс- службе.

Ранее Артюхов сообщал ТАСС, что участники конкурса "Лидеры России" имеют высокие шансы занять важные должности в органах власти. Так, по его словам, полуфиналист "Лидеров России" Олег Клочков выиграл конкурс на замещение должности директора окружного департамента государственного заказа, а финалист Алексей Горпинченко стал заместителем главы Нового Уренгоя.

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. Финал проходил в Сочи с 13 по 17 марта. В числе финалистов трое человек от ЯНАО.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.