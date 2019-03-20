Конституционный суд Украины отказался оценивать закон о подчиненности религиозных общин

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Украины отказался открывать конституционное производство по жалобе 47 депутатов Верховной рады на закон о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации. Об этом говорится на сайте КС.

"19 марта Большая палата КС рассмотрела конституционное представление относительно закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица" и приняла постановление об отказе в открытии конституционного производства", - сказано в сообщении.

В конституционном представлении депутаты ссылались на статью 35 конституции Украины, гарантирующую свободу вероисповедания. Они считают, что закон содержит ряд положений, которые свидетельствуют о чрезмерном вмешательстве и зарегулированности деятельности религиозных организаций. Депутаты также считают, что в законе есть нарушение статьи 36 о свободе объединения граждан и статьи 37, которая исключает запрет деятельности объединений внесудебным способом.

Закон о подчиненности религиозных общин был принят 17 января 2018 года. Он предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую церковь двумя третями кворума. Та часть общины, которая может быть не согласна с решением большинства, имеет право зарегистрировать новую общину и заключить договор об использовании культовых сооружений.

Религиозная организация в случае принятия решения об изменении своей подчиненности должна сообщить о таком решении в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, или в местную обладминистрацию, которая обеспечит обнародование решения на своем официальном сайте.

Рейдерский законопроект

По мнению многих экспертов, внесение изменений в религиозное законодательство связано с созданием в стране новой Православной церкви Украины (ПЦУ). После этого сразу же начались рейдерские захваты церквей УПЦ и давление на религиозные общины с целью перехода в ряды новосозданной ПЦУ. Тем не менее, как заявил в феврале архиепископ УПЦ Климент (Вечеря), "все эти усилия админресурса не привели к значительным результатам". По его словам, из 12 тыс. приходов УПЦ изменили принадлежность только 36 общин. Еще 24 общины были перерегистрированы рейдерским силовым путем.

"Все усилия по переводу общин оказались напрасными, и это объясняется именно природой церкви. Ибо как свидетельствуют заявления большинства поместных православных церквей, кроме Константинопольского патриархата, единственной легитимной церковью на Украине является Украинская православная церковь", - заявил Климент.