Полпред в СКФО призвал улучшить ситуацию с качеством воды в Каспийском море

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников на заседании во Владикавказе призвал глав регионов Северного Кавказа провести работу по улучшению ситуации с состоянием вод северной части Каспийского моря.

"Стоит отметить, что состояние вод Северного Каспия в последние годы систематически ухудшалось, класс качества вод изменился от чистых в 2013 году до загрязненных в 2017 году. С целью принятия дополнительных мер президентом России даны соответствующие поручения, датированные 20 февраля 2019 года, где четко прописаны эти задачи. Нам в этом смысле предстоит огромная работа. Я хочу обратить внимание глав субъектов на эту задачу, надо выправлять ситуацию во всех регионах - нет, к сожалению, субъекта, где можно сказать, что этот вопрос не является актуальным", - сказал Матовников.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на повышение качества питьевой воды для населения. Руководители высших органов исполнительной власти субъектов РФ до 1 октября 2019 года должны принять меры по обеспечению контроля соответствия питьевой воды у населения показателям безопасности и качества,

По словам Матовникова, к ухудшению состояния воды в северной части Каспийского моря приводит, в частности, высокий износ очистных сооружений.

"Ситуация усугубляется высоким (80%) уровнем износа очистных сооружений, канализационных и водопроводных сетей, что негативно отражается на качестве питьевой воды для населения. На территории федерального округа только 16% сточных вод, подлежащих очистке, сбрасываются в водные объекты очищенными до установленных нормативов", - добавил полпред.