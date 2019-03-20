Власти Кубани планируют включить шесть муниципалитетов в эксперимент по курортному сбору

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Власти на Кубани планируют расширить географию взимания курортного сбора и включить в эксперимент шесть муниципалитетов региона, сумма сбора в 2019 году не увеличится, сообщил в среду ТАСС председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В 2018 году количество выплачивающих курортного сбора на Кубани превысило 1,56 млн человек; 318 тыс. граждан были освобождены от его уплаты. Фактически в краевой бюджет по итогам первого года эксперимента поступили 109,3 млн рублей при том, что по прогнозам сумма поступлений должна была составить 70 млн рублей. Власти региона направят средства на реконструкцию и благоустройство мест массового отдыха, где взимался сбор, разрабатывается механизм распределения субсидий между ними.

"Что касается вопроса об участии в процедуре взимания курортного сбора других муниципалитетов края, то профильным министерством рассматривается возможность участия в эксперименте Темрюкского, Ейского районов и муниципального образования город-герой Новороссийск. Также в перспективе можно вести речь об участии в эксперименте Апшеронского, Лабинского и Мостовского районов. Говоря о размере курортного сбора, следует отметить, что нами не рассматривается вопрос о его увеличении", - сказал Бурлачко.

Собеседник агентства уточнил, что увеличение ставки курортного сбора может произойти лишь в перспективе, когда в регионе будут налажено полномасштабное администрирование процесса взимания. "Наша ближайшая задача - расширение перечня операторов курортного сбора, вовлечение в эксперимент субъектов малого бизнеса. Это позволит кратно увеличить объемы от курортного сбора, что, в свою очередь, даст положительный эффект в плане развития наших прибрежных территорий", - сказал он.

Председатель законодательного собрания Краснодарского края отметил, что министерству курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края поручено реализовать возможность безналичной оплаты курортного сбора.

Эксперимент по взиманию курортного сбора стартовал на Кубани 16 июля. Размер курортного сбора на Кубани составил в 2018 году 10 рублей в сутки. В эксперименте принимали участие города-курорты Анапа, Геленджик, Сочи, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района: Новомихайловское, Джубгское, Небугское, Шепсинское.

На что потратят средства от курортного сбора

Бурлачко сообщил, что субсидии на реконструкцию и благоустройство объектов курортной инфраструктуры из средств, поступивших в бюджет за взимание курортного сбора, муниципалитеты получат в текущем году. Вопрос о том, на что потратят эти средства, выносился в регионе на общественное обсуждение. Жители и гости края голосовали за разработанные проекты реконструкции общественных территорий.

В Анапе будет реконструирована центральная набережная, в Геленджике планируют построить новый сквер, отремонтируют фонтаны. В Сочи для туристов оборудуют новые артобъекты и беседки, в Горячем Ключе установят тренажеры, в Джубге и Небуге оборудуют детские игровые площадки, в Новомихайловском и Шепсинском поселениях проведут работы по благоустройству.

Закон о проведении пятилетнего эксперимента по введению курортного сбора принят в 2017 году. Многие регионы были готовы присоединиться к эксперименту, но право введения сбора пока дано четырем - Алтайскому, Краснодарскому, Ставропольскому краям и Крыму.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.