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Глава СПЧ выступил за унификацию стиля общения сотрудников ФСИН с заключенными

Ранее стало известно, что сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными в случае нарушения их прав

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что ФСИН должна унифицировать стиль общения с заключенными, чтобы во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы он был уважительным и спокойным.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы поправки к приказу ФСИН о Кодексе этики. В них указано на обязанность сотрудников ФСИН извиняться перед заключенными в случае, если их права и свободы были нарушены.

Федотов высоко оценил инициативу ФСИН, подчеркнув, что сотрудники уголовно-исполнительной системы должны вести себя вежливо с заключенными. "Это очень правильно и абсолютно верно. Здесь необходима унификация. Я часто бываю в колониях и следственных изоляторах и вижу, что в каждом учреждении отношение к спецконтингенту сотрудников администрации разное", - сказал он журналистам.

Федотов подчеркнул, что стиль общения с заключенными везде должен быть одинаковым: "достаточно спокойным, вежливым, уравновешенным, не провоцирующим к агрессии".

Теги
РоссияФедотов, Михаил Александрович
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