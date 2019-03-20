Глава СПЧ выступил за унификацию стиля общения сотрудников ФСИН с заключенными

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что ФСИН должна унифицировать стиль общения с заключенными, чтобы во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы он был уважительным и спокойным.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы поправки к приказу ФСИН о Кодексе этики. В них указано на обязанность сотрудников ФСИН извиняться перед заключенными в случае, если их права и свободы были нарушены.

Федотов высоко оценил инициативу ФСИН, подчеркнув, что сотрудники уголовно-исполнительной системы должны вести себя вежливо с заключенными. "Это очень правильно и абсолютно верно. Здесь необходима унификация. Я часто бываю в колониях и следственных изоляторах и вижу, что в каждом учреждении отношение к спецконтингенту сотрудников администрации разное", - сказал он журналистам.

Федотов подчеркнул, что стиль общения с заключенными везде должен быть одинаковым: "достаточно спокойным, вежливым, уравновешенным, не провоцирующим к агрессии".