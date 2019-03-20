Карен Шахназаров передал патриарху Кириллу 10 икон из фондов "Мосфильма"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Киностудия "Мосфильм" передала Русской православной церкви 10 икон XIX - начала XX века из своих фондов. Торжественная церемония, в которой приняли участие генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прошла в среду в храме Христа Спасителя.

"Эти иконы мы нашли в запасниках "Мосфильма", они лежали нигде не зарегистрированные. В нашей мосфильмовской мифологиии есть несколько версий, оттуда они произошли. Есть версия, что, когда храм Христа Спасителя ломали, часть из них - оттуда. Вторая версия - когда после войны наши войска уходили из Германии, они возвращали те иконы, которые похитили немцы, и часть из них также отдавали на хранение "Мосфильму". Все это нигде не регистрировалось, и, наверное, многое было похищено, поэтому мы решили, чтобы это попало в те руки, в которых должно находиться", - сказал Шахназаров.

Он отметил, что в фондах "Мосфильма" есть церковная утварь на музейном учете, однако при необходимости, киностудия также готова рассмотреть вопрос о ее передаче. "Для съемок сегодня это не имеет никакого смысла, потому что можно изготовить те же иконы, и они будут выглядеть не хуже старинных <...> Икона, которая представляет хоть какую-то ценность, должна находиться в храме. И, что касается утвари, мы можем рассмотреть такую же возможность", - сказал Шахназаров.

По словам руководителя киностудии, Русскую православную церковь и "Мосфильм" связывают тесные партнерские взаимоотношения. "Если надо, мы консультируемся, и вообще, церковь всегда шла нам навстречу <...> Православная Церковь всегда оказывала поддержку кино", - добавил он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что после реставрации святыни займут свои места в церквях и храмах России. "Мы их приведем в порядок и отправим туда, где им правильно находиться. В частности, может быть, передадим их в новые храмы, которые мы строим, потому что присутствие в новых храмах старинных икон - очень важный фактор преемства. Это храмовые иконы, и я хочу выразить вам сердечную благодарность за вашу деятельность, вы вносите очень большой вклад в общественную дискуссию", - сказал патриарх Кирилл.

В церемонии передачи икон также приняли участие председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и глава Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Киностудия передала РПЦ иконы "Преподобный Феодосий и Антоний" (XIX век), "Неизвестный святой" в окладе (конец XIX - начало XX века), "Богоматерь на престоле" (XIX век), "Святой равноапостольный князь Владимир" (XIX век), "Усекновенная голова Иоанна Предтечи" (конец XIX - начало XX века), "Святой мученик Христофор" (XIX век), "Ветхий завет" ("Ангел Ветхого завета", вторая половина XIX века), "Архангел Михаил" (вторая половина XIX века), "Богоматерь "Знамение" (конец XIX века) и "Богоматерь на троне (начало XX века).