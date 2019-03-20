Источник: Марлена Хуциева могут похоронить на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Режиссер Марлен Хуциев, умерший 19 марта, может быть захоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в органах власти Москвы.

"Место захоронения еще не определено. Сейчас члены Союза кинематографистов выехали на Троекуровское кладбище для выбора участка", - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель Союза кинематографистов Никита Михалков от имени кинематографического сообщества попросил мэра Москвы Сергея Собянина выделить место для захоронения Хуциева на Новодевичьем кладбище. Помимо этого, видные деятели искусства Карен Шахназаров, Андрей Кончаловский, Владимир Хотиненко и другие представители киноотрасли подписали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о содействии в захоронении режиссера на Новодевичьем кладбище. Также представитель союза рассказал, что поступило предложение похоронить режиссера на Троекуровском кладбище, но в организации рассчитывают на реакцию на письмо, и что это будет Новодевичье кладбище.

Прощание с Хуциевым пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов.